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НовостиЭкономика4 апреля 2023 3:04

Почти четверть сибирских клиентов Сбера планирует закрыть ипотеку за пять лет

Специалисты СберСтрахования провели в марте опрос среди жителей крупных городов - по его результатам каждый 12-й россиянин хочет купить квартиру в ближайшие полгода, и большинство согласно на ипотеку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый четвертый житель Кемерова, Новосибирска, Омска, Новокузнецка и Томска планирует закрыть ипотечный кредит в течение пяти лет. Кроме того, Омск вошел в топ-5 городов России по готовности его жителей взять ипотеку - согласием ответили 76% участников опроса.

78% опрошенных хотят купить жильё на вторичном рынке. Больше половины респондентов собирается приобрести однокомнатную квартиру, от 27% до 38% интересуются «двушками», 7-15% - «трёшками», до 5% - квартирами, где четыре и более комнат.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- На покупку квартиры жители некоторых сибирских городов закладывают больше, чем в среднем по России. Например, в Барнауле готовы потратить 5,7 млн рублей, в Новосибирске - 5 млн, в Омске - 4,3 млн. Такие суммы непросто скопить в короткий срок, и многие рассчитывают на помощь ипотеки. В среднем, на погашение жилищного кредита у сибиряка уходит чуть менее пяти лет, причем доля досрочно погашенных ипотек более 96%.