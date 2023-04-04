Первый вытрезвитель в Новосибирске откроют в 2023 году

В 2023 году в Новосибирске откроется первый вытрезвитель. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.
В Новосибирске в 2023 году откроют первый вытрезвитель для горожан с зависимостями. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.
Вытрезвитель будет расположен на Старом шоссе возле Матвеевки.
– На текущий момент на объекте завершен первый этап ремонтных работ, связанный с реконструкцией здания и его подготовкой под внутреннюю отделку, – рассказали в муниципалитете.
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала, как будет выглядеть вытрезвитель нового типа после ремонта.
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