Первый вытрезвитель в Новосибирске откроют в 2023 году

В 2023 году в Новосибирске откроется первый вытрезвитель. Фото: предоставлено Ольгой Незамаевой.

В Новосибирске в 2023 году откроют первый вытрезвитель для горожан с зависимостями. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Вытрезвитель будет расположен на Старом шоссе возле Матвеевки.

– На текущий момент на объекте завершен первый этап ремонтных работ, связанный с реконструкцией здания и его подготовкой под внутреннюю отделку, – рассказали в муниципалитете.

Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала, как будет выглядеть вытрезвитель нового типа после ремонта.

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