Для жителей Новосибирской области упростили порядок получения пособия на третьего ребенка

В Новосибирской области упростили правила получения пособия на третьего ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области упростили способ получения ежемесячных выплат после рождения третьего ребенка или последующих детей. Изменения приняли 3 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава Минсоцразвития области Елена Бахарева объяснила, что по новым правилам для получения выплаты становится необязательным наличие статуса многодетной семьи.

– Семья при рождении третьего ребенка может не получать удостоверение многодетной – дополнительное подтверждение этого статуса для назначения пособия не нужно, – рассказали в областном правительстве.

Также скорректировано положение об оценке среднедушевого дохода семьи. Пособие на детей, не достигших 3-летнего возраста, можно получить через Госуслуги, в МФЦ и центрах соцподдержки.

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