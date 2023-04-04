Для жителей Новосибирской области упростили порядок получения пособия на третьего ребенка

В Новосибирской области упростили правила получения пособия на третьего ребенка.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области упростили способ получения ежемесячных выплат после рождения третьего ребенка или последующих детей. Изменения приняли 3 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава Минсоцразвития области Елена Бахарева объяснила, что по новым правилам для получения выплаты становится необязательным наличие статуса многодетной семьи.
– Семья при рождении третьего ребенка может не получать удостоверение многодетной – дополнительное подтверждение этого статуса для назначения пособия не нужно, – рассказали в областном правительстве.
Также скорректировано положение об оценке среднедушевого дохода семьи. Пособие на детей, не достигших 3-летнего возраста, можно получить через Госуслуги, в МФЦ и центрах соцподдержки.
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