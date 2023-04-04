Из Новосибирска в зону СВО отправили четыре УАЗа с гуманитарной помощью

Из Новосибирска на Донбасс отправили 4 УАЗа. Фото: Андрей СЕГЕДА.

Три «буханки» и внедорожник отправили из Новосибирска в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщают Союз отцов и депутат Госдумы Александр Аксененко.

Организаторами акции стали представители региональных отделений Союза отцов, в том числе глава новосибирского отделения Сергей Майоров – он лично перегонит три УАЗа от Ростова-на-Дону до Донбасса.

– УАЗики забили доверху. Там и противодронное ружьё, и антитепловизорные накидки от «Союза отцов», которые изготавливают в Новосибирске, и блиндажные печи, и письма бойцам, и даже 300 кило сала передал один из фермеров-предпринимателей. Много всего, – рассказал Александр Аксененко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала про пенсионера-инвалида, который купил УАЗ на собственные накопления и лично отвез гуманитарную помощь и сало в зону СВО, потому что его не взяли служить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber