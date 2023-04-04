Пробки в 6 баллов затруднили проезд по улицам Новосибирска утром 4 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром вторника, 4 апреля, улицы Новосибирска сковали пробки в 6 баллов. По данным «2ГИС», заторы на Станционной, Широкой, площади Труда и проезде Энергетиков. Не проехать по улицам Ватутина, Котовского и Станиславского.

Движение по улицам Блюхера, Новогодней, Немировича-Данченко тоже затруднено. Пробки также на Титова, Троллейной и Советском шоссе. На Римского-Корсакова тоже затор. Не проехать по проспекту Карла Маркса и Октябрьскому мосту.

На правом берегу затруднено движение по Большевистской в сторону Речного вокзала. Заторы на улицах Бориса Богаткова, Восход и Никитина. Не проехать по улицам Фрунзе и Дуси Ковальчук.

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