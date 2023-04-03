Мама, ты водишь! Белые медвежата из Новосибирского зоопарка напугали Герду игрой в прятки

Белые медвежата, недавно родившиеся в Новосибирском зоопарке, уже успели стать любимцами публики. Фото: Владимир ГАБОВ
Белые медвежата, недавно родившиеся в Новосибирском зоопарке, уже успели стать любимцами публики. Мини-хищники очаровывают посетителей своей милотой, игривостью и, конечно же, проказами. Недавно маленькие непоседы умудрились перепугать маму Герду, сыграв с ней в прятки.
Двое шалунов забрались под лестницу, ведущую от верхнего яруса их «ледника» в бассейн, и спрятались там. Вскоре мама-медведица заметила отсутствие малышей и стала искать их по всему вольеру.
Но выбраться из своего «укрытия» проказники решили, когда Герда их позвала. А наблюдали за этой игрой в пятки десятки людей, пришедших полюбоваться медвежатами.
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