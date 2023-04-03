Гимнаста, упавшего с турника в Новосибирском цирке, выписали из больницы

Гимнаст сорвался головой вниз с турника во время выступления. Фото: Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе"

Гимнаста Илью Закревского, сорвавшегося с турника на представлении в Новосибирском цирке, выписали из больницы. Он уже готов вернуться к работе, однако врачи просят с этим повременить.

— Завтра, 4 апреля, состоится репетиция турнистов, на которую Илья придет поприсутствовать, так как пока до полного восстановления ему рекомендовано воздержаться от репетиций, но выпадать из рабочего процесса он не хочет, — сообщили в администрации цирка.

Напомним, инцидент случился в воскресенье, 2 апреля, во время шоу «Бурлеск». Пострадавший артист-гимнаст рухнул головой вниз. Его госпитализировали в НИИТО.

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