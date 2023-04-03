В Новосибирской области скорректировали бюджет на 2023 год

Власти выделили допсредства на ремонт дорог и строительство соцбъектов. Фото: Даниил ОПАРИН

В бюджет Новосибирской области на 2023 год внесли первые корректировки. Власти решили выделить дополнительные средства на ремонт дорог и строительство социально значимых объектов.

По сообщению главы Минфина региона Виталия Голубенко, в бюджет были заложены допсредства на ремонт дорог и тротуаров в Новосибирске и на закупку дорожной спецтехники. Также допфинасирование выделят на строительство, благоустройство и переоборудование объектов, которые должны ввести в эксплуатацию в этом году. В это перечень вошли школы, больницы, спорткомплексы и многое другое.

С учетом всех внесенных изменений бюджет области на 2023 год составил почти 313 миллиардов.

Напомним, что до корректировки бюджет региона составил 305 миллиардов рублей. Его приняли на заседании Заксобрания в конце декабря прошлого года. Причем утвердили его с 15% дефицитом от доходной части, а это около 45 миллиардов.

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