В Новосибирске не отменили концерт Филиппа Киркорова после пикета

Концерт должен состояться 5 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 3 апреля состоялся пикет в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и против концерта Филиппа Киркорова. Результатов он пока не дал. Билеты на концерт, который должен состояться в «Локомотив-Арене» 5 апреля, продолжают продаваться. Кроме того, судя по данным «Яндекс Афиши», свободных мест осталось совсем немного.

Напомним, что протесты начались из-за скандального выступления артиста в Кремле в апреле прошлого года. Во время номера на песню «Мария Магдалена» Киркоров взобрался на поваленный христианский крест и сплясал на нем. Православные активисты посчитали это целенаправленной атакой на веру, духовность и культуру.

В Новосибирске православные активисты также выступили против Киркорова, потребовав у властей отмены концерта в «Локомотив-Арене». Однако успеха пока не добились. По словам главы регионального Минспорта Сергея Ахапова, оснований для отмены концерта нет, поскольку организаторы выступления не нарушали установленных договоров правил. Кроме того, министр подчеркнул, что за скандальный номер Киркоров давно извинился и исключил его из программы.

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