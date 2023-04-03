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НовостиОбщество3 апреля 2023 15:31

110 тысяч деревьев высадят в Новосибирской области

Принять участие в международной экологической акции может каждый
Данила ШУЛЯК
За время Международной акции «Сад памяти» на территории Новосибирской области посадят 110 тысяч молодых деревьев.

За время Международной акции «Сад памяти» на территории Новосибирской области посадят 110 тысяч молодых деревьев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За время Международной акции «Сад памяти» на территории Новосибирской области посадят 110 тысяч молодых деревьев. Об этом 3 апреля сообщили на сайте Правительства НСО.

— С мая по июнь 2023 года в рамках акции пройдёт высадка больше 110 тысяч деревьев в 200 точках региона, — рассказали в ведомстве.

Принять участие в акции сможет любой житель Новосибирской области. Для этого нужно перейти на одноименный сайт и выбрать ближайшую точку высадки. После этого будут показаны дата, время и контакты для связи.

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