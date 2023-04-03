110 тысяч деревьев высадят в Новосибирской области

За время Международной акции «Сад памяти» на территории Новосибирской области посадят 110 тысяч молодых деревьев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За время Международной акции «Сад памяти» на территории Новосибирской области посадят 110 тысяч молодых деревьев. Об этом 3 апреля сообщили на сайте Правительства НСО.

— С мая по июнь 2023 года в рамках акции пройдёт высадка больше 110 тысяч деревьев в 200 точках региона, — рассказали в ведомстве.

Принять участие в акции сможет любой житель Новосибирской области. Для этого нужно перейти на одноименный сайт и выбрать ближайшую точку высадки. После этого будут показаны дата, время и контакты для связи.

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