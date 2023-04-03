Полиция подключилась к поискам 8-летнего мальчика, пропавшего под Новосибирском

Полиция подключилась к поискам 8-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирской области"

Полиция подключилась к поискам 8-летнего мальчика, пропавшего во время прогулки около дома в одном из сел Колыванского района. Поисками ребенка уже занимаются волонтеры.

— В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможного местонахождения мальчика, — сообщили в полиции.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчика, сообщите об этом по номеру телефона 8-383-525-15-53, с мобильного 020.

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