В Новосибирске потеплеет до +11 градусов

Оттепель придет в середине недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске к середине недели потеплеет до +11 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— Во вторник, 4 апреля, ночью ожидается похолодание до -5, в пригороде до -8 градусов. Днем потеплеет до +7…+9 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 2-7 м/с. В среду, 5 апреля, ночью ожидается аналогичная погода — до -5 градусов в черте города и до -8 в пригороде. Днем воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ветер восточный 2-7 м/с. В четверг, 6 апреля, ночью температура опустится до -3 градусов в городе и до -7 в пригороде. Днем потеплеет +9…+11 градусов. Преимущественно без осадков, ветер 4-9 м/с, — рассказали синоптики.

По области днем будет намного теплее, чем в Новосибирске. Местами столбики термометров поднимутся до отметки +15 градусов, а по юго-западу региона потеплеет до +17 к середине недели. Ночью еще будут держать минусовые температуры, местами до -9 градусов.

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