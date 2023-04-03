В Новосибирской области дорожники заготовили камни к паводку

В Новосибирской области дорожники продолжают готовиться к предстоящему весеннему паводку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области дорожники продолжают готовиться к предстоящему весеннему паводку. В минтрансе рассказали, какими именно способами планируется это делать.
Так, службы заготовили на 100% инертные материалы (щебень, камни и песок), а также и водопропускные трубы, которые могут понадобиться на дорогах во время затопления. Чтобы быстро восстановить движение, на место выведут тяжелую технику.
Дорожники также осведомлены о том, какие участки могут пострадать с наибольшей вероятностью. Помог в этом опыт прошлых лет.
В этом году первую волну половодья ожидают во второй декаде апреля. При возникновении ЧС на дорогах людей просят сообщать об этом в диспетчерскую ТУАДА по круглосуточному телефону 335-81-55.
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