В Новосибирской области вынесли приговор дачнику, вырастившему на участке наркосодержащий мак

Мужчину отдали под суд. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области осудили мужчину за выращивание мака на даче. Как удалось установить следствию, обвиняемый посадил на огороде больше 300 штук семян наркосодержащего растения.

Однако сам мужчина объяснил посадку этого растения иначе.

- Мужчина рассказал, что семена мака его жена купила для пирожков. Остатки он выкинул в огород. Они проросли. Этот мак он хотел использовать для выпечки в дальнейшем, - говорится в приговоре Коченевского районного суда.

Следователи возбудили дело по статье незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Коченевский районный суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам условного месяца.

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