В Новосибирске на реконструкцию Первомайского сквера потратят 180 миллионов рублей

На реконструкцию сквера потратят около 180 миллионов. Фото: "Зеленый Новосибирск"

МАУ «Горзеленхоз» объявил конкурс на выполнение работ по благоустройству Первомайского сквера в Новосибирске. Начать реконструкцию планируют после майских праздников. Работы будут координировать с Краеведческим музеем.

— В этом году Краеведческий музей планирует приступить к ремонту своей территории со стороны Первомайского сквера. Эта работа будет идти параллельно с реконструкцией сквера. А в 2024 году музей приступит к ремонту тротуара со стороны Красного проспекта. Нужно согласовать наши действия, чтобы в следующем году музей в процессе ремонта своей территории не повредил уже реконструированную нами территорию, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

Вместе со сквером отремонтируют тротуары по прилегающим улицам Советской, Максима Горького, Красному проспекту и на территории у Краеведческого музея.

По словам вице-мэра Анны Терешковой, работы стартуют уже 10 мая. Разбита реконструкция будет на шесть этапов. Последний из них — ремонт территории у Краеведческого музея — пройдет с 1 сентября по 15 октября 2023 года. На работы планируют потратить около 180 миллионов рублей.

Напомним, что в Первомайском сквере планируют отремонтировать фонтан «Мишка», заменить покрытие дорожек, поменять урны, скамейки и указатели; установить новое освещение и восстановить ограждение по периметру сквера.

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