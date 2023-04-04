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НовостиОбщество4 апреля 2023 0:00

Весна возвращается: 4 апреля в Новосибирске потеплеет до +9

4 апреля в Новосибирске потеплеет до +9 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске потеплеет до +9.

В Новосибирске потеплеет до +9.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно сбрасывать с себя утепленные куртки, ведь в Новосибирск после очередных холодов возвращается весна. 4 апреля синоптики обещают потепление. Ночью в городе будет -3...-5 градусов, в пригороде столбики термометра даже покажут -8. А днём уже потеплеет до +7...+9.

- Будет небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метра в секунду, - передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области температура ночью составит -1...-6, днём +5...+10, местами +15. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.