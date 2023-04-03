В Новосибирске с экс-чиновников мэрии взыскали 13 миллионов за мошенничество

С экс-чиновником взыскали 13,4 миллиона за похищенные муниципальные квартиры. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура добилась взыскания с бывших работников управления по жилищным вопросам более 13,4 миллиона рублей за мошенничество с муниципальными квартирами.

— Муниципальные служащие, действуя группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в период с 2011 по 2015 год похители шесть квартир, принадлежащих Новосибирску, — рассказали в прокуратуре.

Приговор экс-чиновникам вынесли в феврале 2021 года. Их признали виновными и отправили в колонию общего режима на 2,5 года. А в этом году прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с осужденных более 13,4 миллиона рублей за причиненный Новосибирску имущественный ущерб.

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