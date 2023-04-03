«Вытащили два газовых баллона»: в Октябрьском районе Новосибирска загорелись два частных дома

Из дома спасатели вытащили 2 газовых баллона. Фото: ГУ МЧС по НСО

В понедельник, 3 апреля, в Новосибирске загорелись 2 частных дома по улице Вилюйской, 39/1, 39/3. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Общая площадь пожара составила 240 квадратов. Фото: ГУ МЧС по НСО

— 2 кирпичных дома расположены под одной крышей, у них печное отопление. Выезд был в 17:50, в 18:19 пожарные вынесли из дома газовый баллон, через 4 минуты еще один. В 18:37 горение ликвидировали, — рассказали в ведомстве.

К месту приехали три пожарных машины. Фото: ГУ МЧС по НСО

По словам сотрудников, общая площадь пожара составила 240 квадратов. К дому была пристроена веранда из досок. Одна половина здания оказалась нежилой.

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