Новосибирцы застряли в жуткой пробке из-за ремонта у площади Труда

Затор образовался из-за ремонта дороги у кольца. Фото: источник КП-Новосибирск.

В Новосибирске ремонт дороги к площади Труда заморозил движение. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель.

— Я ехал от площади Энергетиков к кольцу на площади Труда. Дорожники меня остановили. Сначала подумал, что человека пропустить надо, но нет. В итоге больше 5 минут стояли и смотрели, как рабочие асфальт срезают, — рассказал автомобилист

По его словам, пробка растянулась до самого начала Димитровского моста.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о возобновлении строительства трассы до Казахстана. Участок важной магистрали, ведущей к Алтаю, откроют 12 августа.

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