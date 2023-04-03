Новосибирцы застряли в жуткой пробке из-за ремонта у площади Труда

Затор образовался из-за ремонта дороги у кольца. Фото: источник КП-Новосибирск.
В Новосибирске ремонт дороги к площади Труда заморозил движение. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель.
— Я ехал от площади Энергетиков к кольцу на площади Труда. Дорожники меня остановили. Сначала подумал, что человека пропустить надо, но нет. В итоге больше 5 минут стояли и смотрели, как рабочие асфальт срезают, — рассказал автомобилист
По его словам, пробка растянулась до самого начала Димитровского моста.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о возобновлении строительства трассы до Казахстана. Участок важной магистрали, ведущей к Алтаю, откроют 12 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области возобновили строительство трассы до Казахстана
Дорогу сдадут к 12 августа (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер