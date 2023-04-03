В Новосибирске мужчина вывез украденные из магазина товары в детской коляске

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

Задержание было проведено 1 апреля в 17.04 в супермаркете цифровой и бытовой техники в Железнодорожном районе - на Вокзальной магистрали.

Сотрудник службы безопасности, увидев вошедшего в магазин мужчину, подозреваемого в краже, нажал тревожную кнопку. Прибывшие бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ задержали его. Без оплаты мужчина пытался вынести модем стоимостью 2,5 тысячи рублей. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, а служба безопасности супермаркета тем временем подняла из архива видеозапись совершенной этим мужчиной несколько дней назад кражи. Тогда он с одним ребенком на руках и другим в коляске, а также в сопровождении двух женщин похитил из магазина несколько видеоприставок и зубных электрощеток на общую сумму свыше 8 тысяч рублей. Похищенные товары он спрятал в детскую коляску. Задержанный пояснил, что рядом с ним в тот день были жена и дети. Также выяснилось, что ранее задержанный совершил кражи из магазинов Центрального и Дзержинского районов.

«Гвардейцы» передали воришку сотрудникам полиции.

Пытаясь избежать ответственности и последующего наказания, мужчина сообщил присутствующим, что смертельно болен: у него рак и ВИЧ. Это обстоятельство не помешало полицейским забрать задержанного в райотдел для дальнейшего разбирательства. Представитель супермаркета написал заявления о кражах.

Всего за прошедшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было пресечено 24 попытки хищения, задержаны 25 совершивших их правонарушителей, 9 из которых были переданы полиции. Остальные задержанные были отпущены «гвардейцами» после того, как оплатили стоимость украденного.