На СВО погиб контрактник из Бердска Максим Тареев

Максима Тареева наградили орденом Мужества посмертно. Фото: мэрия Бердска

В ходе спецоперации на Украине погиб 29-летний Максим Тареев из Бердска. Мужчина отправился на СВО, подписав контракт. Его наградили орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленные в бою. Об этом сообщили в мэрии Бердска.

Максим Тареев был родом из города Оха в Сахалинской области. В Бердск его семья переехала в 2005 году. Тогда Максиму было 12 лет. Здесь же окончил лицей №6. В 2013 году вернулся со срочной службы, которую проходил на Дальнем Востоке. После учился Абаканское училище.

На СВО Максим отправился по контракту в ноябре 2022 года. Погиб он 28 января под Артемовском. Похоронили бойца на Гусинобродском кладбище.

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