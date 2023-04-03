В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за мошенничества с долгостроями

Два дома так и не сдали в срок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве двух многоэтажек на Плющихнском жилмассиве. Компания-застройщик собрала с людей деньги, но не сдала дома вовремя.

Как пояснили в областном Следственном комитете, с 2016 года застройщик и созданные им два строительных кооператива брали деньги у людей. Срок сдачи домов в эксплуатацию давно истек, но они так до сих пор и не достроены. Один из них должны были сдать в 2018 году, второй — в первом квартале 2023.

Пока что уголовное дело о мошенничестве в крупном размере возбуждено по факту. Подозреваемые еще не установлены.

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