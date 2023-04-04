Сибиряк, заплативший за три «Тойоты» 1,2 млн рублей, остался без денег и авто

Мужчине должны вернуть 1 миллион 300 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Новосибирской области хотел купить автомобили по цене ниже рыночной стоимости. За 1 миллион 322 тысячи рублей ему предложили три иномарки марки «Toyota Alphard»,

- Мужчина выбрал три автомобиля марки «Toyota Alphard», общую стоимость которых ответчик оценил в 1 миллион 282 тысячи 178 рублей. Он перевел деньги продавцу. Ранее они договорились, что автомобили доставят до границы с Казахстаном. А дальше покупатель будет их сам переправлять, - говорится в приговоре на сайте Коченевского районного суда.

Время шло, машины так и не доставили. Мужчина стал требовать от продавца вернуть деньги, но тот отказался. Оказалось, что всю сумму он потратил.

Покупатель обратился в суд. В госоргане постановили, что продавец авто должен вернуть истцу стоимость машин и выплатить процент за использование чужих денег. Кроме того, ответчику требуется возместить расходы по оплате госпошлины. Общая сумма, которую нечестный продавец обязан возместить, составляет 1 миллион 322 тысячи рублей.

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