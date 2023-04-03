Женщина сломала руку, запнувшись об обрезок трубы в центре Новосибирска

Женщина запнулась в самом центре Новосибирска.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Новосибирске женщина сломала руку, упав в центре Новосибирска. Сибирячка запнулась об обрезок трубы, торчащий из земли. Пострадавшая рассказала о ЧП в группе «Инцидент Новосибирск».
Судя по фото к посту, женщине диагностировали закрытый перелом лучевой кости. Пострадавшей наложили гипс и прописали лечение.
У сибирячки диагностировали перелом. Фото: скриншот "Инцидент Новосибирск"
Мнения комментаторов разделились. Одни винят 42-летнюю пострадавшую в невнимательности. А другие сочувствуют. Они уверены, ответственная за территорию компания должна компенсировать сибирячке вред.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о женщине, которая поскользнулась на тротуаре и сломала обе руки. Тогда жители массово жаловались на УК, которая не убирает лёд с дороги.
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