Вакцинация продлится до конца года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области началась массовая вакцинация от кори. Стартовала компания с 3 апреля по всей России. Причиной стал рост заболеваемости в отдельных регионах, который начался в конце прошлого года.

Особое внимание уделят группе риска. В нее входят медики, учителя, работникам торговли, транспорта, коммунальных и социальных служб. По словам врача-инфекциониста госпиталя ветеранов войн №3 Нины Романовой, на предприятия и в организации будут выезжать прививочные бригады, также люди могут самостоятельно привиться в своей больнице.

— С нашими образовательными учреждениями мы работаем давно. Знаем об их вакцинации. Поэтому тех, кто оказался без прививки, мы взяли в план. У нас на этот год в плане 400 человек. В том числе мы будем прививать мигрантов и кочующее население, — рассказала Романова. — Мы работаем с группами риска. В декабре прошлого года привили почти 800 человек на Центральном рынке, там еще остались лица, которые не имеют сведений о вакцинации. Они тоже взяты в план, тоже будут прививаться.

Вакцинация от кори проходит в несколько этапов. Самую первую прививку ребенку ставят в год, потом в шесть лет. Пройти курс вакцинации необходимо до 35 лет. После этого возраста прививку можно ставить только людям младше 55 лет и только тем, кто контактировал с заболевшим. Сейчас, во время подчищающей иммунизации, прививку будут ставить тем, кто ранее не болел, не вакцинировался от кори вовсе или же ставил только одну прививку. Людям будут ставить по две прививки с разницей не менее трех месяцев. Тем, у кого уже есть одна, потребуется только один укол. Продлится иммунизация до конца 2023 года.

Напомним, по последним данным в регионе сейчас болеет 105 человек. Расти заболеваемость начала в конце прошлого года. По сообщению Роспотребнадзора, в Сибирь вирус привез мигрант из Средней Азии.

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