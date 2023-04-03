«Распечатала документ, отнесла приставам»: в Новосибирске женщина, не желавшая платить кредит, «отменила» себе судебное решение

Дело рассматривалось в суде. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирской области женщина решила не выплачивать деньги по кредиту. Банк подал на нее в суд. Госорган обязал женщину выплачивать долг. Оданко та пошла на хитрость: сама себе «отменила» решение суда. За проступок сибирячка поплатилась, сообщает Барабинский районный суд.

- Женщина должна была заплатить по кредитам 66 тысяч 560 рублей. Ее дело находилось в работе у судебных приставов. Однако она решила подделать официальный документ. На компьютере женщина напечатала бумагу, в которой содержались ложные сведения об отмене судебного приказа. После отнесла эту распечатанную подделку к приставам, - говорится на сайте суда.

Аферу вычислили. На женщину завели уголовное дело за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Женщине дали четыре месяца ограничения свободы. Согласно приговору, ей нельзя менять место жительства. Кроме того, нужно приходить раз в месяц в полицию для отметки.

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