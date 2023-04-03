В Новосибирской области возобновили строительство трассы до Казахстана

Участок трассы на Казахстан сдадут 12 августа. Фото: ТУАД НСО.

Подрядчик начал реконструкцию шести километров дороги «Купино-Карасук» в Новосибирской области. Об этом рассказали в ТУАД региона в понедельник, 3 апреля.

— На трёх километрах рабочие уже уложили асфальт, установили знаки и нанесли разметку. По ним можно ездить. На оставшемся участке дорожники установили водопропускные трубы и уложили щебёнку, - рассказали в ведомстве.

Сдать дорогу планируют 12 августа. По этой магистрали люди попадают на юг Новосибирской области и далее – на Алтай и в Казахстан.

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