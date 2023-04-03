В регионе стартует подчищающая иммунизация от кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области зафиксировали 105 случаев кори. Всего на сегодняшний день обнаружено 11 очагов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

Напомним, что заболеваемость корью начала расти с конца прошлого года. По сообщения Роспотребнадзора, источником стал мигрант из Средней Азии. А на распространение вируса повлияло то, что большинство людей отказываются вакцинироваться. Болеют сейчас именно непривитые и дети.

— В плановом порядке детей прививают в 12 месяцев, затем — ревакцинация в возрасте шести лет. Пройти курс вакцинации можно до 35 лет. А гражданам из группы риска, так называемым декретированным группам, до 55 лет включительно. Таким образом, мы сейчас предложим сделать профилактические прививки всем, ранее не болевшим и не получившим прививки по календарю. В том числе детям старше шести лет и взрослым, вакцинированным против кори однократно. Привить необходимо и трудовых мигрантов. Эта мера повысит процент иммунизированных и поможет остановить распространение инфекции, — рассказала Анохина.

По словам замминистра, в регионе вакцинировать сверх плана должны более 23 тысяч человек, в том числе и более 5 тысяч детей. Внеплановая вакцинация продлится до конца 2023 года.

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