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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:01

Движение большегрузов ограничат в Новосибирской области

Для них сделают «транзитные коридоры»
Данила ШУЛЯК
В Новосибирской области временно ограничат движение большегрузов.

В Новосибирской области временно ограничат движение большегрузов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области временно ограничат движение большегрузов. Об этом рассказали в ТУАД региона.

— Ограничение будет действовать с 10 апреля по 21 мая 2023 года — в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий, — пояснили в ведомстве.

В этот период по дорогам области не смогут проехать машины с загрузкой выше 5 тонн. Для водителей без разрешения предусмотрят легальные объезды на участках дорог «Новосибирск — Павлодар» и «Толмачевского» кольца.

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