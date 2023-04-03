Движение большегрузов ограничат в Новосибирской области

В Новосибирской области временно ограничат движение большегрузов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области временно ограничат движение большегрузов. Об этом рассказали в ТУАД региона.

— Ограничение будет действовать с 10 апреля по 21 мая 2023 года — в период возникновения сезонных неблагоприятных природно-климатических условий, — пояснили в ведомстве.

В этот период по дорогам области не смогут проехать машины с загрузкой выше 5 тонн. Для водителей без разрешения предусмотрят легальные объезды на участках дорог «Новосибирск — Павлодар» и «Толмачевского» кольца.

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