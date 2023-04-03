«Воду могут дать уже завтра»: в поселке Озерный под Новосибирском в скором времени заработает канализация

Уровень воды на затопленных дорогах уже спал. Фото: предоставлено местными жителями.

Жителям поселка Озерный под Новосибирском в скором времени могут снова дать воду в дома.

— Уровень воды сильно упал, сантиметров на 20, во всяком случае, на участке, где находится въезд со стороны трассы в наш ЖК. Раньше там было невозможно проехать даже на машине. Теперь проехать можно без проблем, воды примерно по щиколотку. — рассказал КП-Новосибирск житель поселка Никита.

С первого дня аварии было организовано круглосуточное дежурство на канализационно-насосной станции. К концу воскресенья удалось откачать воду из большинства колодцев. Управляющая компания сообщает, что, возможно, уже на следующий день канализация заработает в штатном режиме.

Напомним, поселок Озерный почти неделю страдает от паводка. Затопило более 20 пятиквартирных таунхаусов и три пятиэтажки. Грязная вода лилась в квартиры прямо через канализацию, в связи с чем подачу любой воды в поселке отключили до тех пор, пока не устранят последствия наводнения.

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