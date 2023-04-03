Фото и видео «Жигулей», сгоревших во время дрифта в Новосибирске, показали очевидцы

Легковушка вспыхнула во время заноса. Фото: предоставлено Максимом.

Появились фото и видео «Жигулей», загоревшихся в Новосибирске на парковке у ТЦ. По словам очевидцев, вспыхнула машина во время управляемого заноса.

– Это предсказуемо, что легковушка загорелась. Тот еще автохлам, – объяснил КП-Новосибирск очевидец.

Новосибирцы возмущены выходками ночных гонщиков. Фото: предоставлено Максимом.

По словам горожанина, дрифтеры часто устраивают на парковке у ТЦ ночные заезды. Сопровождают их громкой музыкой. Нарушают покой местных жителей. Люди жаловались на проблему в ГИБДД. Но, как утверждают горожане, результата это не принесло.

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