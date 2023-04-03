В Новосибирске семьям с детьми 3 апреля перечислили несколько выплат за март

Семьям с детьми 3 апреля перечислили несколько выплат за март. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске семьи с детьми в апреле получили социальные пособия за март. В Социальном фонде страны рассказали, какие именно выплаты пришли сибирякам:

— пособия для будущих мам, которые встали на учет в ранние сроки беременности и оформили выплаты до 1 января 2023 года;

— выплаты на детей от 8 до 17 лет, для тех, родителей, которые продолжают получать пособие по прежним правилам, установленным ранее 2023 года;

— выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

— ежемесячные выплаты беременным женам военнослужащих по призыву и пособия на ребенка солдата-срочника;

— ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка до трех лет. С 2023 года это пособие выплачивает Социальный фонд России за прошедший месяц;

— единое пособие беременным женщинам и семьям с детьми от рождения до 17 лет.

В Социальном фонде пояснили, что семьи, которым впервые назначили одно из этих пособий, уже получили свои выплаты за март, поскольку начисления производятся в течение 5 рабочих дней после оформления.

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