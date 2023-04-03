«Прятал технику в коляску»: новосибирец с женой и детьми воровал видеоприставки и электрощётки

Новосибирец с женой и детьми воровал видеоприставки и электрощётки. Фото: АБ "Гвардия"

Жителя Новосибирска задержали за кражу видеоприставок и электрощёток в магазине техники. Он ходил «на дело» с женой и двумя малышами. Об этом рассказали в агентстве безопасности «Гвардия» 3 апреля.

— Мужчина пытался вынести модем за 2,5 тысячи рублей. Пока полиция ехала на место, гвардейцы изучали видео с камер. Оказалось, несколько дней назад вор приходил в магазин с двумя женщинами и маленькими детьми — прятал технику в коляску. Тогда он стащил несколько видеоприставок и зубных электрощёток на 8 тысяч рублей, — рассказали в агентстве.

Пытаясь избежать наказания, он рассказал сотрудникам, что болен раком и ВИЧ. Не помогло: заявления о кражах уже в полиции.

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