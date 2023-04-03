Стало известно, подтвердилась ли корь у студентки педколледжа в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 3 апреля, прояснилась ситуация с корью в одном из новосибирских педколледжей. Ранее родители заявили, что в учебном заведении вспышка опасного заболевания. Однако эту информацию руководство педколледжа сразу опровергло. Сообщалось, что у одной из студенток был неуточненный диагноз. Ждали результатов анализов.

– Пришел результат анализа одной заболевшей девочки. Он отрицательный. Таким образом, ни одного случая кори в педагогическом колледже не зарегистрировано, – сообщила КП-Новосибирск директор учебного заведения Мария Жафярова.

Ранее сообщалось, что студентов педколледжа просили принести справки или сертификаты о прививках, чтобы убедиться, что все они привиты от кори.

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