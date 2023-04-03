Губернатор Андрей Травников создал межведомственную комиссию по поддержке участников СВО и членов их семей в Новосибирской области. Фото: правительство НСО.

Вопросами организации деятельности регионального подразделения государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) в Новосибирской области, адресного сопровождения участников СВО и членов их семей, рассмотрения их обращений и другими вопросами займется межведомственная комиссия при Правительстве региона. Соответствующее постановление №57 подписал Губернатор Андрей Травников.

– «Реабилитационный сертификат для пострадавших участников СВО», по которому можно пройти социально-медицинскую реабилитацию, бесплатное дополнительное обучение и содействие в трудоустройстве, а также посещение культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Организован прием заявлений на получение сертификатов в электронном виде. В круглосуточном режиме работает горячая линия 122, где можно получить подробную консультацию. Уже принято в работу 77 заявлений от участников СВО на получение сертификата. Для потенциальных участников проекта разработаны информационные листовки и буклеты, в которых представлены услуги, которые можно получить по сертификату, а также контактная информация, – сообщает правительство региона.

Известно, что пожать заявление на предоставление реабилитационного сертификата можно, обратившись лично в Минтруда и соцразвития НСО, а также в администрациях муниципалитетов МФЦ. Кроме того, доступна электронная форма заявления на портале «Мои Документы».

В правительстве также напомнили, что в 2022 году в общей сложности из резервного фонда бюджета Новосибирской области на поддержку участников СВО и членов их семей было выделено 4,2 млрд рублей. Из этих средств тысячи военнослужащих и их родные получили денежные выплаты и другие меры социальной поддержки. В 2023 году важнейшей задачей для Правительства Новосибирской области является оказание максимально возможной помощи военнослужащим и подразделениям, участвующим в СВО.

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