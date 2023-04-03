В Новосибирске на две недели ограничили проезд по улице Мичурина

Ограничения продлятся по 14 апреля.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ограничили проезд по улице Мичурина в Центральном районе. Об этом сообщили в муниципалитете, пояснив, что причиной стала коммунальная авария на теплотрассе.
— С 3 по 14 апреля на 3,5 метра сужается проезжая часть улицы Мичурина напротив жилого дома №9, — рассказали в мэрии.
Власти напомнили водителям о внимательности из-за введенных ограничений.
Напомним, что с 1 апреля закрыли для проезда улицу Кубовую из-за работ на теплосетях. Ограничения будут вводиться в два этапа с 1 апреля по 15 мая и с 15 мая по 15 июня.
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