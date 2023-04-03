Снова на больничный: терапевт объяснила, сколько раз в год нормально болеть

Врач рассказала, сколько человек может в норме болеть в год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сколько раз в год можно болеть, не переживая о проблемах с иммунитетом, КП-Новосибирск рассказала врач-терапевт, вакцинолог сети новосибирских клиник Диана Клименко.

– Следует насторожиться и задуматься о состоянии своего организма при частых респираторных заболеваниях – более 4-5 раз в год, – объяснила КП-Новосибирск Диана Клименко.

Причинами ослабленного иммунитета являются как сезонная смена температурного режима на улице, которая приводит к переохлаждениям, так и то, что за последние 20 лет у людей сильно изменился темп жизни. Горожане просто не могут позволить себе в полной мере соблюдать режим труда и отдыха. Кроме того, коронавирус тоже зачастую оставляет после себя след, требующий наблюдения и реабилитации.

Для восстановления баланса терапевт советует проходить ежегодные медицинские обследования, перейти на правильное питание, иметь хобби и заниматься каким-либо видом физической активности. При этом чаще отдыхать и меньше нервничать.

Также по рекомендации лечащего врача можно пропить курс витаминов в профилактических дозировках.

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