«Тело схоронил на участке у дома»: под Новосибирском вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу кочергой

В Новосибирской области вынесли приговор мужчине, убившему сожительницу кочергой. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области вынесли приговор за убийство, совершенное в 2019 году. Тогда в селе Демидовка мужчина жестоко расправился с сожительницей, а труп закопал недалеко от дома. Родственники убитой спохватились о ней только спустя 3 года. Заявили в полицию о том, что женщина исчезла в марте 2022. Тогда и стали известны страшные подробности.

– Следствие установило, что в апреле 2019 года в доме по улице Пушкина села Демидовка Карасукского района Новосибирской области пьяные сожители поссорились. В ходе конфликта мужчина нанес не менее одного удара кочергой в область шеи 44-летней женщины. В результате полученных травм последняя скончалась на месте, – говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал труп гражданской супруги недалеко от дома, на приусадебном участке. И, выходит, спокойно жил 3 года.

Мужчину суд признал виновным и приговорил к 8 годам 6 месяцам в колонии строгого режима.

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