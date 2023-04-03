«Убила квартиру в хлам и испарилась»: в Новосибирске арендаторша оставила волосы в ванне и перестала выходить на связь с хозяйкой

В Новосибирске девушка разгромила квартиру и съехала, не предупредив хозяйку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Новосибирска пришла в ужас, когда открыла дверь в квартиру, которую 8 месяцев сдавала юной арендаторше. Она поделилась своими эмоциями в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», прикрепив снимки разрушенной квартиры и фото с личной страницы девушки в соцсетях.

На фото по всей ванне валяются обесцвеченные волосы, сбиты дверные косяки, а на полу – явные следы долгого пребывания животных. Из-за того, что последний месяц девушка не отвечала на звонки и сообщения, хозяйка зашла в квартиру без предупреждения.

Арендодатель рассказала о ситуации в соцсетях. Фото: скриншот АСТ-54.

– А там – никого! Квартиру она убила в хлам и просто испарилась! Что происходило внутри, одному Богу известно! – добавила автор поста.

Она отметила, что по всей квартире были раскиданы клочки бумаги с именем арендаторши, а также «неизвестная доска с непонятными рисунками». Предоставлять подробности КП-Новосибирск арендодатель отказалась.

После публикации фото девушка, снимавшая квартиру, удалила страницу в социальной сети «ВКонтакте».

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