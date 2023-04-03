В Новосибирске в 2023 году начнется ремонт фасада музыкального театра

В Новосибирске театр Музкомедии могут отремонтировать в 2023 году. Фото: Новосибирский музыкальный театр / "ВКонтакте".

В 2023 году начнется ремонт фасадов здания Новосибирского музыкального театра. Об этом директор театра Леонид Кипнис сообщил ТАСС.

Зданию театра уже более 60 лет. Средства на ремонт выделили из министерства культуры Новосибирской области – по словам директора, десятки миллионов рублей.

Также театр Музкомедии получил деньги на покупку новых кресел в зрительный зал – сейчас посетители смотрят спектакли в 20-летних креслах. Для приобретения 700 новых кресел выделят 20 миллионов рублей.

Кроме того, в театре планируют создать малый зал. Один проект уже разработали, но в нем учли не все требования пожарной безопасности, поэтому сейчас его переделывают.

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