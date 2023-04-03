В мэрии Новосибирска объяснили неэффективную работу ДЭУ-1 хакерскими атаками

В мэрии Новосибирска объяснили неэффективную работу дорожников хакерскими атаками.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В работе новосибирского дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 нашли нарушения. Контрольно-счетная палата признала неэффективным использование средств муниципального бюджета при работе с противогололедными реагентами.
В пресс-центре мэрии объяснили, что ДЭУ-1 заключило договор ответственного хранения с поставщиком – торговым домом «Уральский завод противогололедных материалов, так как у учреждения не было возможности хранить весь объем «Бионорда».
Во время проверки в ДЭУ-1 предоставили информацию о том, что поставщик потерял данные о количестве реагента. Это произошло из-за хакерских атак. К облачным серверам был закрыт доступ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер