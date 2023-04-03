В мэрии Новосибирска объяснили неэффективную работу ДЭУ-1 хакерскими атаками

В мэрии Новосибирска объяснили неэффективную работу дорожников хакерскими атаками. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В работе новосибирского дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 нашли нарушения. Контрольно-счетная палата признала неэффективным использование средств муниципального бюджета при работе с противогололедными реагентами.

В пресс-центре мэрии объяснили, что ДЭУ-1 заключило договор ответственного хранения с поставщиком – торговым домом «Уральский завод противогололедных материалов, так как у учреждения не было возможности хранить весь объем «Бионорда».

Во время проверки в ДЭУ-1 предоставили информацию о том, что поставщик потерял данные о количестве реагента. Это произошло из-за хакерских атак. К облачным серверам был закрыт доступ.

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