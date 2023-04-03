Новосибирец, открывший балкон в мороз, лишился 380 тысяч рублей

Новосибирца, открывшего балконную дверь в мороз, оштрафовали на 380 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

У новосибирца, открывшего балкон в мороз, отсудили 380 тысяч рублей за потоп в квартире. Об этом рассказали в Центральном районном суде города.

— Собственник квартиры открыл балкон, допустив перемерзание и разрыв трубы отопления. Горячая вода текла с потолка потерпевшей — его соседки — больше 3 часов, — сообщили в ведомстве.

Вода затопила кухню, коридор и гардеробную комнату жилище снизу. Ещё одна пострадавшая от потопа попала в квартиру горе-соседа. Она увидела разорванный натяжной потолок и плавающую мебель.

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