Тело человека нашли под окнами дома на улице Зыряновской в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в ночь на понедельник, 3 апреля, под окнами дома на улице Зыряновской нашли мертвого человека. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.
– Труп обнаружили под окнами 55 дома, – уточнили новосибирцы в паблике «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что труп, лежавший на земле, накрыли. На месте работали экстренные службы. Личность погибшего человека в соцсетях не раскрыли.
В СК РФ по Новосибирской области информацию об инциденте не стали комментировать
В СК отказались комментировать информацию о трупе. Фото: "АСТ-54".
– Не комментируем ситуацию, – ответили КП-Новосибирск в Следственном комитете Новосибирской области.
При этом причину, по которой не смогли дать комментарий, в ведомстве не назвали.
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