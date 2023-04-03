Тело человека нашли под окнами дома на улице Зыряновской в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в ночь на понедельник, 3 апреля, под окнами дома на улице Зыряновской нашли мертвого человека. Об этом очевидцы рассказали в соцсети.

– Труп обнаружили под окнами 55 дома, – уточнили новосибирцы в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что труп, лежавший на земле, накрыли. На месте работали экстренные службы. Личность погибшего человека в соцсетях не раскрыли.

В СК РФ по Новосибирской области информацию об инциденте не стали комментировать

В СК отказались комментировать информацию о трупе. Фото: "АСТ-54".

– Не комментируем ситуацию, – ответили КП-Новосибирск в Следственном комитете Новосибирской области.

При этом причину, по которой не смогли дать комментарий, в ведомстве не назвали.

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