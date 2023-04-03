В Новосибирске в турнире по хоккею за первенство СФО победила команда из Казахстана

Завершен турнир по хоккею с шайбой на первенство СФО. Фото: Игорь НЕДОСТУП / Навигатор.

В Новосибирске подвели итоги турнира за Кубок Сибирского федерального округа в группе «В» – среди участников до 12 лет. Об этом сообщает «Навигатор».

В состязании за Кубок СФО участвовали пять команд: «Штурм» из рабочего поселка Чик Новосибирской области, «Рассвет» из Красноярска, «Смена» из Северска Томской области, «ПСО» из Экибастуза (Казахстан) и «Энергия», представляющая Советский район Новосибирска.

В финальном матче 30 марта представители Казахстана обыграли томскую «Смену» 7:1 и стали победителями турнира, набрав 8 очков.

Второе место заняла команда «Энергия» из Советского района. Третье место присудили хоккеистам из Чика, четвертое – из Томской области, пятое – команде из Красноярска.

Как отметил член общественного совета при отделении по хоккею с шайбой спортшколы «Энергия» Игорь Недоступ, все команды для 12 лет показали хороший хоккей и достойное соперничество.

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