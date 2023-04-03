«Кровлю и веранду охватил огонь»: в деревне под Новосибирском в частном доме сгорел 45-летний мужчина

В Деревне Таганай под Новосибирском на пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В деревне Таганай под Новосибирском страшный пожар унес жизнь 45-летнего мужчины. Произошло ЧП вечером 1 апреля.
– Когда огнеборцы прибыли на улицу Набережную, кровля и веранда были в огне. Из горящего дома успели выбежать 2 человека, в том числе ребенок. Никто из них не пострадал, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.
На месте ЧП пожарные нашли погибшего мужчину 1978 года рождения.
Площадь пожара составила 120 квадратов.
Причину трагедии установят эксперты.
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