«Кровлю и веранду охватил огонь»: в деревне под Новосибирском в частном доме сгорел 45-летний мужчина

В Деревне Таганай под Новосибирском на пожаре в частном доме погиб 45-летний мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деревне Таганай под Новосибирском страшный пожар унес жизнь 45-летнего мужчины. Произошло ЧП вечером 1 апреля.

– Когда огнеборцы прибыли на улицу Набережную, кровля и веранда были в огне. Из горящего дома успели выбежать 2 человека, в том числе ребенок. Никто из них не пострадал, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте ЧП пожарные нашли погибшего мужчину 1978 года рождения.

Площадь пожара составила 120 квадратов.

Причину трагедии установят эксперты.

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