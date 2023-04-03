В Новосибирске появилась интерактивная карта замены теплосетей

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин. Фото: СГК

О запуске обновленной интерактивной карты летних работ по замене теплосетей журналистам рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Аплошкин.

На этот год в программу модернизации и капремонта включили 31 участок общей протяженностью более 20 километров в однотрубном исчислении.

Андрей Аплошкин рассказал, что в ближайшее время намерен добавить в программу крупную тепломагистраль по улице Доватора, где 28 марта возникло серьезное повреждение.

Также на 2023 год запланировали заменить арматуру в 24 теплокамерах, потому что дефекты на этих узлах часто приводят к массовым отключениям.

Самые крупные объекты ремонтов этого лета расположены по улицам Связистов, Широкой, Комбинатской, Автогенной, Петухова, Ленинградской, Выборной. Энергетики планируют начать с больших участков на улицах Широкой и Связистов. Подготовку к ремонтам здесь начнут уже в апреле.