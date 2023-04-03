180 тысяч литров нелегального пива конфисковали в Новосибирске

Транспортные полицейские изъяли 180 тысяч литров пива в Новосибирске. Фото: стоп-кадр видео УТ МВД СФО.

Полицейские изъяли 180 тысяч литров нелегального пива из оборота на складе в Новосибирске. Об этом рассказали в УТ МВД СФО.

– При осмотре склада, арендованного компанией в Ленинском районе, полицейские обнаружили 4000 ёмкостей с пивом и пивными напитками. Продавцы не внесли товар в систему госконтроля оборота алкоголя, – рассказали в ведомстве.

На фирму, пытавшуюся сбыть нелегальное пиво, возбудили административное дело по статье о торговле без документов. За это нарушение компании грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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