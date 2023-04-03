В Новосибирске скорбят по погибшему в результате теракта военкору Владлену Татарскому

Новосибирцы выразили соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского. Фото: vk.com/Владлен Татарский.
В результате теракта в баре в Санкт-Петербурге во время своего творческого вечера погиб Максим Фомин, более известный под псевдонимом Владлен Татарский – военкор, блогер и писатель родом из Донецкой области.
Как сообщает KP.RU, неизвестная девушка вручила военкору статуэтку солдата, в которой и находилось взрывное устройство. В результате теракта также пострадали 25 человек.
С первых дней спецоперации Владлен прибыл военкором на Донбасс, его зачислили в состав батальона «Восток». В своем Telegram-канале блогер рассказывал обо всем, что происходит в ДНР и ЛНР.
Новосибирские депутаты Ростислав Антонов и Антон Тыртышный рассказали в своих соцсетях о гибели военкора, выразив соболезнования.
У погибшего военного корреспондента остался сын.
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