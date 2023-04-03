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НовостиОбщество3 апреля 2023 4:13

37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске

На эти цели направят 300 млн рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске.

37 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

37 дорожных камер для фиксации нарушений ПДД установят в Новосибирске. На эти цели направят 300 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Известно, что в Новосибирске заключили 18 контрактов на установку дорожных комплексов. Камеры для фото и видеофиксации появятся на улицах Учительской, Георгия Колонды, Писемского, Светлановской, Тимирязева. Также их установят на Вокзальной магистрали, улицах Ленина, Кошурникова и Орджоникидзе. Появятся они на Немировича-Данченко, Станционной, Блюхера и других территориях.

Устройства, которые появятся в городе будут фиксировать следующие нарушения: нарушение скоростного режима, несоблюдение дорожных знаков, а также разметки. Кроме того, устройства будут штрафовать за непристегнутые ремни безопасности водителя и пассажиров, а также за заезд за стоп-линию и проезд на красный свет. Камеры будут фиксировать и то, если водитель не предоставил преимущества пешеходам.

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