Ученые назвали пять видов клещей, которые нападают на новосибирцев

Ученые назвали 5 видов клещей, которые нападают на человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из научного центра «Вектор», НГУ и Института цитологии и генетики СО РАН выявили 5 видов клещей, которые нападают на человека в Новосибирске и пригороде. Статья опубликована в научном журнале «Инфекция и иммунитет».

На новосибирцев чаще всего прыгают таёжный клещ и близкородственный клещ Павловского, луговой, пастбищный и степной клещ. Чаще всего на людей нападают Павловский и луговой клещи.

Вирус энцефалита в клещах, снятых с новосибирцев, выявляли в 3,6 % случаев, боррелия – в 13,8 %, вызывающий лихорадку риккетсий – в 23,1 %.

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