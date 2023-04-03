Ученые назвали пять видов клещей, которые нападают на новосибирцев

Ученые назвали 5 видов клещей, которые нападают на человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ученые из научного центра «Вектор», НГУ и Института цитологии и генетики СО РАН выявили 5 видов клещей, которые нападают на человека в Новосибирске и пригороде. Статья опубликована в научном журнале «Инфекция и иммунитет».
На новосибирцев чаще всего прыгают таёжный клещ и близкородственный клещ Павловского, луговой, пастбищный и степной клещ. Чаще всего на людей нападают Павловский и луговой клещи.
Вирус энцефалита в клещах, снятых с новосибирцев, выявляли в 3,6 % случаев, боррелия – в 13,8 %, вызывающий лихорадку риккетсий – в 23,1 %.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер